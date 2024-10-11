خطوات تثبيت  تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة “متاحة على القمر الصناعي نايل وعرب سات”

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك حيث يريد الكثير من هواة الطبيعة والجمالة متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وهي القناة الوحيدة التي تعرض العديد من الأفلام الوثائقية والافلام المميزة الخاصة بالطبيعة والأنواع المختلفة من عالم الغابات والبحار والمحيطات ويمكن مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك باللغتين العربية والانجليزية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لمشاهدة أفضل الأفلام الوثائقية والبرامج المميزة والحرف الصناعية المثيرة عبر شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي والتي تعتبر القناة الوحيدة في الوطن العربي والشرق الأوسط التي تهتم بعرض الحياة في عالم البحار والمحيطات وفي القطب الشمالي وجبال ألاسكا ، كما تهتم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بعرض الأفلام الوثائقية التاريخية على مدار العصور ويمكنكم مشاهدة المزيد من البرامج عبر التردد التالي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11411.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11938.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يمكنكم مشاهدة العديد من البرامج المميزة والممتعة والتي تقدم حصريًا ولأول مرة عبر شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك في عرضها الأول.