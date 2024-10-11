طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق “هنـــا”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الرعاية الاجتماعية للكثير من فئات المجتمع العراقي الغير قادرين ومنهم الارامل والمطلقات وكبار السن وتعتبر الرعاية الاجتماعي من أهم مصادر الدخل التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الشهور الاخيرة الماضية، وخلال السطور التالية نكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق حيث يريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الكترونيًا وذلك عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم اضغط على “الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق”. ثم قم بإدخال رقم الهوية و كود التحقق. ثم قم باختيار المحافظة التابع لها المواطن. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات العراقية.

شروط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

بعد التعرف خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية والتي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.