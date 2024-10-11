كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر اكتوبر الجاري 2024 “عبر رابط وزارة التضامن”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حيث يتم من المحدد أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم المنح التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين من محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الأخيرة وغلاء الأسعار خلال الشهور الأخيرة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة على خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة. ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة”. ثم قم بتسجيل الرقم القومي. ثم اضغط على “استعلام”.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام الاخيرة الماضية عن موعد صرف معاشات وذلك يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر 2024 وهو موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهريًا ويمكن الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة ويمكن صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المصري أو من خلال جميع البنوك المصرية ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال الفترة الماضية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة الدخل.