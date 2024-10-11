فرح ولادك .. استقبل الآن قناة سبيستون الجديدة 2024 على القناه جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية

تعتبر قناة سبيستون من أهم القنوات العربية وأشهرها التي تخصصت في تقديم محتوى متميز للأطفال منذ أن تم إطلاق بثها على الفضائيات، وجدير بالذكر أن القناة توفر باقة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تجذب من خلالها الصغار من مختلف أنحاء الوطن العربي، وبالتالي فقد تمكنت من امتلاك جمهور كبير من الأطفال وأيضا أولياء أمورهم، وذلك لما تحظى به من شعبية كبيرة نظرا لما تقدمه من محتوى يتماشى مع اهتمامات وتقاليد المجتمع العربي، وجدير بالذكر أن القناة تواصل حتى يومنا هذا تقديم تجربة مشاهدة ممتعة من خلال تحديث الترددات والبرامج التي تعرضها على شاشتها، مما يجعلها الخيار المفضل للأهالي ممن يسعون إلى توفير محتوى ترفيهي وتعليمي لأبنائهم.

تحديث تردد قناة سبيس تون للأطفال

ينبغي ضبط جهاز الاستقبال على تحديث قناة سبيستون الجديدة حتى تتمكن من متابعة كل ما تعرضه من برامج متنوعة على شاشتها، لذلك ينبغي تحديث الترددات بإضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

يمكن أيضا ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تحديث بيانات التردد وإضافة الآتي:

التردد: 12341.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة تثبيت تردد سبيس تون الجديدة

تعتبر قناة سبيس تون من أهم الوجهات المفضلة للكثير من الآباء وذلك لأن القناة انتشرت منذ سنوات طويلة ويتابعها الملايين من الأطفال من محبي القنوات المتخصصة، حيث تعرض لهم القناة العديد من البرامج المتنوعة التي تساعد على تفاعل الأطفال وانخراطهم فيما تقدمه على شاشتها، لذلك يمكن تثبيت القناة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: