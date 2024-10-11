خليهم يستمتعوا وحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد بأسرع وقت وفرح ولادك أغنيات وأناشيد طول اليوم

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات التي تنقل محتوى ترفيهي مخصص للأطفال كما توفر برامجها ومنوعاتها على مدار اليوم مجانا بدون تشفير، وبالتالي لا يحتاج المشترك إلى دفع رسوم إضافية للاشتراك فضلا عن القناة توفر محتوى يناسب القيم الاجتماعية، وذلك من خلال توفير أغاني تحث على الأخلاق الحميدة في نفوس الصغار منذ صغرهم كما تقدم مجموعة منوعة من الأناشيد التي تجذب بها انتباه الأطفال وجعلت هذه القناة هي الأهم لديهم منذ سنوات إطلاقها الأولى.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

أكدت إدارة قناة طيور الجنة أنها تعمل على تحديث محتواها باستمرار وأيضا توفر تحديث جودة البث من خلال العمل على تغيير التردد كل فترة، لذلك يمكن لجميع الأطفال استقبال القناة ومتابعة كل ما تعرضه الشاشة من أغاني ومنوعات وبرامج وأناشيد بعد أن يتمكن آبائهم من تثبيت القناة وإضافة الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة الأحدث

حرصت القناة على توفير محتوى متنوع يجمع بين التعليم والترفيه من خلال بعض الأناشيد التعليمية التي توفر للأطفال المعرفة الكاملة بالحروف والأرقام، كما تساهم في غرس القيم والأخلاق من خلال تعليمهم المساعدة وحب الوالدين، لذلك يمكن متابعة القناة في أي وقت من جهاز الرسيفر فور تنزيل القناة وإضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبيت تردد قناة طيور الجنة

يمكن استقبال وتثبيت القناة والاستمتاع بكل ما تعرضه من محتوى تعليمي وترفيهي مميز يجمع أمامه جميع أفراد العائلة، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في النقاط التالية: