هتخطف قلوب أطفالك، تردد قناة توم وجيري على جميع الأقمار وتابع مغامرات القط والفار 2024، يتساءل العديد من أولياء الأمور حاليًا عن تردد قناة توم وجيري 24 ساعة، التي تُعد من القنوات المحبوبة في الشرق الأوسط بسبب عرضها للعديد من أفلام الكرتون، في هذا المقال، يقدم لكم موقعنا تفاصيل تردد القناة عبر النايل سات والعرب سات.

هتخطف قلوب أطفالك تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY

هتخطف قلوب أطفالك، تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY على جميع الأقمار وتابع مغامرات القط والفار 2024، يمكنك الآن الوصول إلى أكبر باقة من برامج الكرتون الخاصة بالأطفال، يمكنك ضبط تردد قناة توم وجيري عبر النايل سات والعرب سات للاستمتاع بمحتواها، إليك الترددات:

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات (جودة عالية):

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات (جودة عالية):

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 على جهاز التلفاز

فبعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى هتخطف قلوب أطفالك، تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY على جميع الأقمار وتابع مغامرات القط والفار 2024، لتنزيل تردد قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل التلفاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. اضغط على زر الإعدادات. اختر “تنزيل قناة”. يُفضل اختيار “التثبيت اليدوي”. اختر القمر الصناعي. أدخل بيانات القناة المذكورة أعلاه وتأكد من صحتها. اضغط على “بحث” وانتظر حتى تكتمل العملية، ثم اضغط على “حفظ”.

بعد ذلك، ستصبح القناة متاحة على جهازك.

برامج قناة توم وجيري TOM and JERRY

توصلنا من خلال ما سبق إلى هتخطف قلوب أطفالك، تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY على جميع الأقمار وتابع مغامرات القط والفار 2024، نحيطكم الآن علما بما يخص برامج قناة توم وجيري والتي تعرض على شاشة القناة ونذكر لكم منها ما يلي:

كابتن ماجد.

البحث عن نيمو.

سبونج بوب.

ماما تو شوز.

توم وجيري.

سلاحف النينجا.

القط والفار.

والعديد من البرامج المميزة الأخرى التي يستمتع بها الأطفال، وحتى الكبار والتي تقدم لهم تسلية مميزة.