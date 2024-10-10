رابط أسماء المستفيدين من سكنات عدل 3 الجزائرية 2024 وخطوات التسجيل المرحلة الثانية وزارة الإسكان والعمران 

تم الإعلان عن رابط وطريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل 3 بعد انتهاء فترة التسجيل للمرحلة الأولى ويترقب الكثير من سكان الجزائر الكشف عن هذه الأسماء، حيث اشتدت هذه التوقعات في الآونة الأخيرة نتيجة لإعلان وزارة الإسكان والعمران الجزائرية عن قائمة المقبولين في المرحلة الإنشائية الأولى للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الدعم كما أوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء إلكترونيا عبر موقع الوكالة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل 3

بعد أن أعلنت وزارة الإسكان عن أسماء المستفيدين من برنامج الدعم السكني، بدأ الكثير من المتقدمين في البحث عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتائج تسجيل المرحلة الأولى والتأكد من إدراج أسمائهم ضمن المستحقين لهذا البرنامج وقد أوضحت الوزارة إمكانية الاستعلام إلكترونيا بطريقة يسيرة، من خلال اتباع بعض الخطوات كما يلي:

ادخل الى موقع وكالة عدل الرسمي.

سجل دخولك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خيار استعلام عن أسماء المستفيدين في سكنات عدل 3.

حدد المرحلة الأولى مثل المرحلة التي تمت فيها عملية التسجيل.

ملء الخانات الخالية بالمعلومات المطلوبة.

ثم الضغط على زر استعلام.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

في ظل صدور نتائج المرحلة الأولى ينتظر العديدون بدء التسجيل في المرحلة الثانية ونظرا لزيادة عدد المتقدمين لبرنامج الدعم، أعلنت الحكومة الجزائرية عن الوثائق المطلوبة للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 تتضمن خطوات التسجيل ما يلي: