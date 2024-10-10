رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 بالعراق عبر الموقع الرسمي hajj.gov.iq

يبحث الكثيرون عن خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق، فلقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن رابط للاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج للعام 2025 وذلك بعد أن كشفت الهيئة عن أسماء الذين تم قبولهم لأداء مناسك الحج ينتظر ملايين المسلمين في العراق فرصة أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام لذلك، سنقدم عبر موقعنا الإلكتروني كل التفاصيل المتعلقة بقرعة الحج في العراق لعام 2025 في الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 بالعراق

أفادت الهيئة العليا للحج والعمرة بخصوص كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق لموسم 2025 يمكن لجميع المتقدمين في القرعة الاستفسار عن النتائج بمجرد الإعلان عنها من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي للهيئة وجاءت الخطوات كالتالي:

ادخل الى الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة.

اختار رمز “الاستعلام عن قرعة الحج” من القائمة الرئيسية.

ثم اختار أيقونة “نتائج الحج بالقرعة”.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

انقر على “استعلام” أو “عرض نتيجة السحب”.

توضح نتيجة البحث ما إذا كان الطلب مقبولا أم مرفوضا.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق

أصدرت هيئة الحج والعمرة في العراق بيانا حول الشروط المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 وقد تضمنت الشروط ما يلي: