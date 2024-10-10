خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة

شهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق بوابة الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية لتسجيل المواطنين في البرنامج الوطني لدعم العاطلين عن العمل، وهو إجراء يهدف إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي للشباب الجزائريين الذين يبحثون عن فرص عمل وقد حددت الوكالة الوطنية للتشغيل فترة زمنية معينة للتسجيل في هذا البرنامج، تبدأ من 21 سبتمبر وتستمر لمدة أسبوعين ومن خلال هذا المقال، سنستعرض خطوات التسجيل في منحة البطالة والشروط اللازمة للاستفادة من الدعم.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر

لكي تستطيع الاستفادة من هذا البرنامج والانضمام إليه، يجب عليك القيام بالخطوات التالية:

يمكنك زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، حيث يعد هذا الموقع المنصة الرئيسية للوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين.

ثم ابحث عن أيقونة أو رابط خاص ببرنامج “دعم العاطلين عن العمل”.

ثم انقر عليها للانتقال إلى صفحة التسجيل.

ستظهر لك نموذج إلكتروني يحتوي على مجموعة من الحقول التي يجب عليك تعبئتها بدقة ووضوح.

قدمت مجموعة من الوثائق التي تثبت صحة المعلومات التي قمت بإدخالها، مثل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الميلاد، والشهادات التعليمية وغيرها.

قم بحجز موعد لمقابلة شخصية مع أحد مستشاري التوظيف في الوكالة.

في اليوم والتاريخ الذين حددتهما لإجراء المقابلة، يجب عليك الذهاب إلى مقر الوكالة وحضور المقابلة مع المستشار المختص مع ضرورة إحضار نسخة ورقية من استمارة التسجيل والمستندات التي قمت برفعها عبر الإنترنت.

شروط للاستفادة من دعم البطالة في الجزائر

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن مجموعة من المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للاستفادة من برنامج دعم البطالة للعام 2024، ومن أهم هذه الشروط: