خطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا وما شروط الحصول علي المنحة؟

أفادت الوزارة الليبية بتوفير منحة الزوجة والأبناء بهدف تحسين ظروف المعيشة وضمان حياة كريمة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي تعاني منه البلاد كافة تعتبر هذه المنحة دعما ماديا ومعنويا مقدما من الدولة لهذه الفئة، كما أتاحت الوزارة إمكانية تقديم الطلب للحصول على هذه المنحة بشكل إلكتروني، ولكنها لا تشمل جميع الزوجات والأبناء بل تقتصر على فئة معينة تستوفي الشروط المحددة.

طريقة التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

تولي الحكومة الليبية أهمية كبيرة لجميع مواطنيها، وتهتم بشكل خاص بالمرأة نظرا لدورها الرئيسي في الأسرة والذي يترك أثره على المجتمع فيما بعد وبالتالي، وفرت الوزارة إمكانية التقديم على منحة الزوجة والأبناء إلكترونيا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كما يلي:

ادخل الى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.

سجل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال المعلومات اللازمة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم التسجيل.

الضغط على زر “الخدمات الرقمية”.

تحديد خدمات المواطنين ثم النقر على “تسجيل في منحة الزوجة والأبناء”.

ثم يتم إدخال البيانات اللازمة في الحقول المخصصة لذلك.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

يرجى إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة ضمن نموذج التسجيل والتي تتضمن:

نسخة من الهوية الوطنية للمتقدم/ة.

بيان يحتوي على رقم حساب المتقدم/ة.

شهادة ميلاد لكل طفل مصدقة من السلطات الحكومية.

نسخة مطابقة من عقد الزواج، ويفضل أن يكون التاريخ من عام 2013 وما بعده.

نسخة من بيان القيد العائلي لإثبات العلاقة بين المتقدم وعائلته.

اضغط على “إرسال طلب التسجيل”.

الانتظار حتى يتم إرسال الرد سواء كان بالموافقة أو الرفض بعد مراجعة الطلب.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

حددت الوزارة الليبية مجموعة من المتطلبات التي يجب توفرها للحصول على منحة الزوجة والأبناء والتي تظهر كما يلي: