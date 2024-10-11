تعتبر مسألة تجديد الإقامة من الأمور التي يهتم بها المقيمون في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، من ضمن الاستفسارات الأكثر شيوعًا هو إمكانية تجديد الإقامة دون الحاجة إلى دفع رسوم المرافقين، حيث أوضحت الجوازات السعودية تفاصيل هذه المسألة في سياق جهودها المستمرة لتوضيح اللوائح، والإجراءات المعمول بها في المملكة، فهل متاح تجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين ١٤٤٦؟، في هذا المقال نستعرض لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

هل متاح تجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين ١٤٤٦؟

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه لا يمكن للمقيمين تجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين، ولكن، هناك استثناء وحيد يتعلق بالمقيمين المتواجدين خارج المملكة، في هذه الحالة، يُسمح لهم بتجديد إقامتهم دون دفع رسوم المرافقين، ما يسهل عليهم إتمام الإجراءات اللازمة أثناء وجودهم خارج السعودية.

الخطوات اللازمة لتجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين

في حالة التواجد خارج المملكة، يمكن اتباع الخطوات التالية لتجديد الإقامة دون دفع الرسوم المتعلقة بالمرافقين:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك المتعاقد مع هيئة الجوازات.

الانتقال إلى قسم الدفعات الرسمية.

اختيار خدمة تجديد الإقامة من القائمة.

إدخال رقم الإقامة للمقيم.

متابعة التعليمات ودفع الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة دون دفع رسوم المرافقين.

المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة

تتطلب عملية تجديد الإقامة تجهيز عدد من المستندات الضرورية، التي تشمل:

الفحوصات الطبية اللازمة.

شهادة من هيئة طبية أو هندسية للمهن ذات الصلة.

عدم وجود غرامات مالية.

جواز سفر ساري المفعول.

رقم الحدود الخاص بالمقيم.

تأكيد تسجيل البصمات في الجوازات.

رسوم تجديد الإقامة حسب فئة المقيم

تختلف رسوم تجديد الإقامة حسب فئة المقيم، وعدد المرافقين، يمكن معرفة الرسوم المحددة عبر الاستعلام الإلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية، أو البنوك المتعاونة مع هيئة الجوازات.

دور الجوازات في دعم المقيمين

تسعى الجوازات السعودية إلى تقديم الدعم اللازم للمقيمين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتجديد الإقامة، من الضروري الالتزام بالشروط، والتعليمات المتعلقة بتجديد الإقامة لضمان عدم التعرض للغرامات، حيث تشمل هذه الشروط تقديم المستندات الصحيحة، ودفع الرسوم المستحقة.