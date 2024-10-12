بكل سهولة.. سجل الآن في اللوتري الأمريكي 2025 dv program.state.gov واهم الشروط المطلوبة

قامت وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في اللوتري الأمريكي لعام 2025 وذلك من خلال الدخول على رابط التسجيل في قرعة أمريكا للهجرة العشوائية، كما وفرت أيضًا الحكومة الأمريكية موقع خاص للهجرة الأمريكية الذي يمكن من خلاله توفير كافة الشروط المقدمة في القرعة وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة بينتها الوزارة من خلال متابعة العناوين القادمة.

اللوتري الامريكي 2025

قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإتاحة الرابط الخاص والرسمي الذي يمكن للراغبين من خلاله التسجيل في اللوتري الأمريكي وذلك للفوز في هذه الهجرة العشوائية، كما يمكنك الآن التسجيل من خلال متابعة النقاط التالية:

في البداية قم بتحميل استمارة التسجيل في اللوتري الأمريكي DS-5501 على جهازك بالمعيار والمقاسات المطلوبة.

ثم عليك التوجه إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية من هنا.

بعد ذلك يتم الاطلاع على كافة التعليمات جيداً حتى لا ترتكب أي أخطاء أثناء تسجيل البيانات.

وهنا يتم تحديد المستخدم تبويب التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024ـ2025 وهو خيار بداية الدخول begin an entry.

ثم بعد ذلك يقوم بكتابة كل الحروف الظاهرة على الشاشة أمام المتقدم بصورة صحيحة ودقيقة.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بكتابة كل بيانات المتقدم باللغة الإنجليزية مع مراعاة تسجيل الإسم بنفس الصورة المدون بها في جواز السفر دون حدوث أي تغيير.

يتم تحميل الصورة الشخصية للمتقدم بالمواصفات والأبعاد المطلوبة منه والتي قمت بتحميلها على الجهاز قبل البدء في عملية التسجيل.

وفي النهاية ينقر المتقدم على زر (submit).

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي

هناك عدة شروط لابد من توافرها للتقديم فى اللوتري الأمريكي وهذه الشروط تتمثل فيما يلى:

يجب أن يكون المتقدم الدول المسموح لها بالتقدم في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا.

كما يجب حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

يجب التسجيل إلكترونياً في برنامج القرعة العشوائية للهجرة إلى أمريكا DV.

موعد بدء التسجيل فى اللوتري الأمريكي 2025

يتسائل الكثير عن موعد بدء التسجيل حيث تم بدء التسجيل في اللوترى الأمريكي 2025 من يوم 4 أكتوبر الماضي 2024، وسوف يستمر التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025- 2026، لمدة شهر ومن المتوقع أن ينتهي التسجيل يوم 7 نوفمبر 2024، وتعد هذه الفرصة للسفر والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.