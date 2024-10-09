مالوش حل خطيير✅️.. مواصفات عملاقة لهاتف Samsung Galaxy A35 5G وسعره فى مصر والسعودية

تعتبر شركة سامسونج واحدة من أهم الشركات الرائدة في صناعة الهواتف، كما أنها تعمل على تقديم الهواتف العملاقة من السلسلة الجديدة فأصدرت مؤخرًا هاتف سامسونج جالكسي أي 35 5 جي، كما يأتى الهاتف بالتصميم والأداء القوي بجانب المميزات العديدة التي يقدمها الهاتف، حيث أنه يتميز بشاشة عالية الدقة ومعدل تحديث من الاموليد وكاميرا خلفية بدقة عالية جدًا، والبطارية تدوم معك طويلا لذلك دعونا نتعرف على خصائص الهاتف والسعر المطروح به في السوق المصري والسوق السعودي.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A35 5G

تأتي شاشة الهاتف من Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة ودقة FHD+، مع معدل تحديث 120Hz، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة، ومميزات أخرى كثيرة تتمثل فيما يلى:

المعالج Exynos 1380 يأتي بتكنولوجيا 5 نانومتر، مما يضمن أداء قوي وكفاءة في استهلاك الطاقة.

الكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) مع دعم المثبت البصري OIS، وكاميرا 8 ميجابكسل للتصوير الواسع، وكاميرا 5 ميجابكسل للماكرو.

أما الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير و تدعم الشحن السريع، مما يوفر عمر بطارية طويل واستخدام مريح طوال اليوم.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهة One UI 6.1، مما يوفر تجربة مستخدم محدثة.

الهاتف حاصل على شهادة IP67، مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.

سعر الهاتف في مصر والسعودية

يختلف سعر هاتف سامسونج في المملكة العربية السعودية في الأسواق، كما يختلف في الأسواق المصرية على حسب النسخة المقدمة من الهاتف فتأتي الأسعار كما يلي: