الوكالة الوطنية توضح حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت الى 8000 دينار جزائري وطريقة التسجيل في المنحة عبر anem.dz

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت أصبحت محل بحث الكثير، بعد أن أصبحت هذه المنحة متاحة لجميع النساء الجزائريات في عام 2024، ويأتي ذلك كجزء من جهود الحكومة لدعم المرأة تقديرا لدورها المهم في المجتمع، وتسعى الحكومة من خلال هذه المنحة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي للمرأة، مما يساهم في استقرار الأسرة، وسيتم توضيح خطوات التسجيل للحصول على هذه المنحة، وأيضا حقيقة زيادتها إلى 8000 دينار جزائري.

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت

تتساءل العديد من النساء في الجزائر عن قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت، ويأتي ذلك بعد إعلان الوكالة الوطنية للتشغيل عن تقديم 800 دينار للنساء المستوفيات للشروط، خاصة الفئات مثل المطلقات والأرامل ومن لا معيل لهم، كما تم الإعلان أيضا عن إضافة مبلغ 300 دينار للنساء اللواتي لديهن أبناء، ومنها فقد وجدنا الكثير منهم يتساءلون عن زيادة المنحة إلى 8000 دينار جزائري، ولكن خرجت الوكالة الوطنية للتشغيل لترد على هذه الشائعات مؤكدة على عدم صحتها، وعلى عدم زيادة المنحة إلى هذا الحد.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

بعد الوقوف على حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت، والتأكد من عدم صحة هذه الأقاويل، يمكنك الآن معرفة طريقة التسجيل في هذه المنحة والحصول على الدعم المقدم من الحكومة الجزائرية، بعد استيفاء جميع الشروط التي وضعتها الوكالة، والتي من أهمها أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة على أراضيها، وأن تكون حاملة لمؤهل جامعي ولا تعمل به، ويمكن التسجيل في المنحة عن طريق اتباع الخطوات التالية: