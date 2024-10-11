3 حالات مستثناة من البصمة البيومترية في الكويت.. خطوات وزارة الداخلية نحو الأمان الشامل مع استثناءات لفئات معينة

تسعى وزارة الداخلية الكويتية إلى بناء قاعدة بيانات أمنية متطورة تشمل نظام البصمة البيومترية، الذي يتضمن جمع معلومات دقيقة مثل مسح الوجه وبصمات العين والأصابع، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الأمن الوطني وضمان موثوقية البيانات، ومع ذلك استثنت الوزارة بعض الفئات من تقديم البصمة البيومترية مؤقتا، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل هذه الخطوات.

الحالات المستثناة من البصمة البيومترية

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم استثناء بعض الفئات من تقديم البصمة البيومترية، وتشمل هذه الحالات:

الطلبة المبتعثون: الطلاب الذين يدرسون في الخارج ومرافقيهم.

الحالات المرضية: الأشخاص الذين يتلقون العلاج في الخارج مع مرافقين.

الدبلوماسيون: العاملون في السلك الدبلوماسي والمكاتب الخارجية ومرافقيهم.

تؤكد الوزارة أن هذه الفئات ستقوم بتقديم البصمة البيومترية عند عودتها إلى البلاد، سواء في المطارات أو في إدارة الأدلة الجنائية، شريطة تقديم الوثائق اللازمة لإثبات تواجدهم بالخارج.

كيفية حجز موعد للبصمة البيومترية عبر تطبيق سهل

يمكن للمواطنين والمقيمين في الكويت حجز موعد لأخذ البصمة البيومترية بسهولة عبر تطبيق سهل، ومن خلال الخطوات التالية:

تحميل التطبيق وفتحه.

اختيار قائمة مواعيد.

الضغط على زر حجز موعد.

اختيار وزارة الداخلية.

اختيار الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

اختيار البصمة البيومترية.

تحديد الموقع والتاريخ المناسب.

مراكز البصمة البيومترية

تقوم وزارة الداخلية الكويتية بتوفير مراكز عدة لأخذ البصمة البيومترية، حيث يمكن للمواطنين والخليجيين التوجه إليها، وتشمل هذه المراكز:

مركز حولي.

مركز الفروانية.

مركز الأحمدي.

مركز الجهراء.

مركز مبارك الكبير.

مركز منطقة علي صباح السالم.

مركز غرب مشرف.

مجمع الأفنيوز.

مجمع 360.

مجمع الكوت.

مجمع الوزارات.

العاصمة مول.

أهداف النظام البيومتري

تتعدد أهداف وزارة الداخلية من اعتماد نظام البصمة البيومترية، ومن أبرزها: