“وزارة الشؤون الاجتماعية“ تُعلن LiNK التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وموعد صرف المنحة

قامت الحكومة التونسية بإطلاق منحة 300 دينار 2024 تونس وهو مبلغ مالي يتم منحه للأسر ذات الدخل المنخفض داخل الدولة وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على جميع الإحتياجات الأساسية الخاصة بهم، ولكنها وضعت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين من أجل الاستفادة من الدعم وهذا ما سنوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

منحة 300 دينار 2024 تونس

يمكن في الوقت الحالي لجميع الأسر المعوزة التقديم على المنحة والحصول على مبلغ مالي يصل حتى 300 دينار وهذا وبمجرد اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الدخول على موقع أمان التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وهذا من خلال الرابط الرسمي. ثانيا انقر على خيار منحى 300 دينار تونس. ثالثا يرجى إدخال البيانات المطلوبة ومنها: رقم الهاتف، رقم التعريف الشخصي، الوظيفة الحالية. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط الاستفادة من منحة 300 دينار

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى طالبي منحة 300 دينار وهي:

يجب أن يكون الدخل الشهري لدى المتقدم أقل من 180 دينار.

يشترط أن يكون طالب الدعم حامل الجنسية التونسية.

يجب أن تكون أسرة المتقدم مقيدة لدى وزارة التأمينات الاجتماعية.

يمكن التقديم أيضا من قبل الطلاب ولكن يجب أن يكونوا غير قادرين على تسديد المصروفات الدراسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة 300 دينار تونس

يرجى تحضير هذه الأوراق عند التقديم على منحة 300 دينار تونس:

صورة من هوية التعريف الوطني.

يجب تقديم ما يثبت قيمة الدخل الشهري الخاص بالمتقدم.

يشترط التقديم من خلال الموقع الإلكتروني أولا.

شهادة قيد الأسرة في وزارة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف منحة 300 دينار تونس

يتم صرف منحة 300 دينار تونس في أول الشهر الميلادي وذلك يكون يوم 1 في الشهر ويجب العلم أن هذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا إذا واجه يوم الصرف يوم عطلة رسمية.