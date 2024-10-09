“وزارة الداخلية المغربية“ توضح تعيينات العمال والولاة 2024 بالمغرب

أعلنت الجهات المسؤولة عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تخص تعيينات العمال والولاة 2024 بالمغرب كما أنه يوجد أيضا بعض التغييرات بشأن الترقيات المتقاعدين ويجب العلم أنه سوف يتم التصديق على هذه القرارات بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم، وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا.

تعيينات العمال والولاة 2024 بالمغرب

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن الفترة القادمة سوف تشهد مجموعة من التنقلات والترقيات وإحالات التقاعد لكل من الولاة والعمال ويجب العلم أن هذه القرارات تخص الأشخاص الذين وصلوا سن التقاعد وقاموا بتمديد المدة أكثر من مرتين وكذلك الأشخاص الذين حالتهم الصحية لم تعد تتحمل مشقات العمل بالإضافة إلى الأشخاص الذين استمروا في مراكزهم لمدة سبع سنوات، كما أوضحت أيضا أن الترقيات التي سوف تحدث سوف يتم استنادها من تقارير منجزة على مدى أشهر طويلة وهذا من قبل لجنة 360 وسوف يقودها العامل غسان قصاب وهو المسؤول عن شؤون الولاة، ويجب العلم أن التعيينات المتاحة سوف تكون مناصب الكتاب العامين وسوف تكون بصفة مباشرة وذلك في مجموعة من الأقاليم لبعض رؤساء الشؤون الداخلية، ويجب العلم أن وزارة الداخلية قامت ببعض التغييرات في الفترة الأخيرة حيث قامت بتعيين مسؤولين ليكونوا رؤساء دوائر وبشوات الإدارة وذلك لأسباب لم يتم الإعلان عنها حتى الوقت الحالي.

ويجب العلم أنه سوف يحدث مجموعة من التغييرات الهيكلية وسوف يحصل على هذا التغيير كل من: نور الدين أوعبو وهو عامل إقليم برشيد ومعه عزيز دادس وهو عامل بالنيابة على عمالة مقاطعات الدار البيضاء، كما أنه سوف يتم تقاعد الأشخاص الذين يعانوا من أمراض مزمنة.

تغييرات وزارة الداخلية بالمغرب

كما قامت وزارة الداخلية ببعض الحركات الانتقالية وهذا في منتصف غشت السابق وكانت تشمل 592 منهم 23٪ من مجموع أشخاص الهيئة العاملين في الإدارة الترابية، وسوف تشمل الترقيات القادمة مجموعة من رجال و سيدات السلطة ومنهم من استمر في مركزه أكثر من 3 سنوات.