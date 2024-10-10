استقبل حالا.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل الأحداث الرياضية

تقدم قناة أبو ظبي الرياضية 2024 اهم البطولات العربية و الأوروبية بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا وأوروبا، و تعرض حالياً الدوري الإماراتي والدوري الإسباني، تعتبر القناة من أهم القنوات الرياضية في الشرق الأوسط والعالم العربي، مما جعل ترددها من الأكثر بحثًا على الإنترنت، ويمكن استقبال القناة بجودة عالية من خلال الترددات الحديثة.

تردد قناة ابوظبي الجديدة 2024

تتمكن الآن من متابعة قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة، من خلال إدخال البيانات التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد:11804.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ:5/6.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: افقي

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4 .

تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية 2024

بالرغم من عشق الكثير من الأشخاص لقناة أبو ظبي الرياضية، إلا إنه يوجد فئة كبيرة تواجه مشكلة في ضبط تردد القناة، قم بإتباع الخطوات التالية:

انقر على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بُعد.

ثم ابحث عن تردد أو قناة في القائمة.

انقر على أيقونة إضافة قناة.

اختر نوع القمر الصناعي، نايل سات أو عربسات.

ثم أدخل بيانات التردد ذات الصلة بقناة أبوظبي الرياضية.

بمجرد إدخال بيانات التردد، انقر على زر البحث.

عندما تتأكد من تنزيل قناة أبوظبي الرياضية، انقر فوق حفظ.

برامج قناة أبو ظبي الرياضية

تقدم قناة ابو ظبي الرياضية مجموعة من البرامج التحليلية قبل المباراة وبعدها، وتتوفر القناة على مدار 24 ساعة مجاناً، دون انقطاع، وتشمل البرامج ما يلي: