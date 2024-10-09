“المباراة المرتقبة“ موعد مباراة العراق وفلسطين تصفيات كاس العالم 2026 وتشكيل المنتخبين المتوقع

يرغب جميع عشاق كرة القدم بالتعرف على موعد مباراة العراق وفلسطين تصفيات كاس العالم وهي من المباريات التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، ووفقا لما نقلته الجهات المعنية أنه سوف يتم إقامة المباراة في أمريكا والمكسيك وكندا، ويجب العلم أن منتخب العراق فاز على عمان في الفترة السابقة وتعادل مع فريق الكويت، بينما منتخب فلسطين تعادل مع فريق جنوب كوريا ولكنه خسر أمام فريق الأردن مقابل لا شيء، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مباراة العراق وفلسطين تصفيات كاس العالم

بعد التساؤلات العديدة حول موعد مباراة العراق وفلسطين تصفيات كاس العالم قامت الجهات المسؤولة بالرد ويجب العلم أنه سوف يتم إقامة المباراة يوم الخميس القادم الموافق العاشر من أكتوبر، وسوف تكون المباراة على استاد البصرة الدولي وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت عمان والامارات وسوف يتم إذاعة المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

تشكيل منتخب فلسطين

وفقا لما أوضحته المصادر المسؤولة أن فريق فلسطين سوف يلعب بالتشكيل الآتي:

حراسة مرمى: براء خروب.

خط الهجوم: وسام ابو علي، عدي الدباغ، عمر فرج.

خط الدفاع: ياسر حمد، مصعب البطاط، كاميلو سالدانا، مايكل ترمانيني.

خط الوسط: عدي خروب، محمود أبو وردة، عطا جابر.

تشكيل منتخب العراق

من المقرر أن يلعب منتخب العراق أمام منتخب فلسطين بالتشكيل الآتي:

حارس مرمى: جلال حسن.

خط الهجوم: أيمن حسين، علي جاسم، يوسف أمين.

خط الدفاع: زياد تحسين، سعد ناطق، ميركادس دوسكي، حسين علي.

خط الوسط: إبراهيم بايش، أمير العماري، أحمد الحجاج.

ترتيب مجموعة فلسطين والعراق في تصفيات كأس العالم