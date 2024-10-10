eSIM وصلت مصر! الموعد المنتظر لإطلاق شريحة ” eSim ” وخطوات تفعيلها على هواتف الاندرويد والآيفون

ينتظر ملايين المستخدمين في مصر موعد اطلاق الشريحة الإلكترونية eSIM، حيث يتم الإعلان عن تفعيلها قريبا، حيث ان تنظيم الاتصالات في مصر قام باختبار التشغيل التجريبي للتقنية وحققت نجاحًا، و يمكن تفعيل باقة البيانات الخاصة دون الحاجة إلى بطاقة SIM فعلية، و يمكن أن يحتوي جهاز iPhone على ثماني شرائح أو أكثر واستخدام رقم واحد في نفس الوقت،حيث تكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، و لا يمكن للمستخدم تركيبها أو إزالتها، بل يمكن تشغيلها خارجياً فقط.

موعد اطلاق شريحة eSIM في مصر

يتم الاعلان عن موعد اطلاق شريحة eSIM خلال شهر أكتوبر الجاري، و بعد اكتمال التجارب الفنية وتأكيد الشركات على جاهزيتها لتقديم الخدمة، إذا تم اجتياز الاختبار يتم إطلاق الخدمة رسمياً، تلعب جمعية GSM دور مهم في تنظيم العلاقات الفنية بين مشغلي الاتصالات في مختلف البلاد.

مميزات شريحة eSIM

من مميزات شريحة eSIM ان تضمن نظام تشغيل الشريحة مركزاً للبيانات ونظاماً تقنياً جديداً يسمح للعملاء بتحويل الأرقام بسرعة من مشغل إلى آخر، و تهدف التقنية إلى تبسيط عملية تبديل بطاقات SIM في الهواتف المحمولة، حيث يتم تضمين معلومات بطاقة SIM إلكترونياً في الهاتف نفسه، مما يسمح للمستخدمين بتفعيل خطوط جديدة أو تغيير الشبكات بسهولة، و تعمل علي تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكنك توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة.

كيفية عمل شريحةeSIM

اتعتمد تشغيل الشريحة الجديدة على تقنية “QR Code”، حيث يقوم المستخدم بمسح هذا الكود عبر الهاتف لتحميل الشريحة الإلكترونية، و يتطلب ذلك أن يكون الهاتف يعمل علي خاصية eSim.