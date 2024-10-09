كيفية تجديد إقامة التحاق بعائل في الكويت 2024.. خطوات وشروط بالتفصيل

تواصل الوزارة الداخلية الكويتية تقديم خدمات إلكترونية لتسهيل تجديد إقامة التحاق بعائل، وهي الإقامة التي تمنح للمقيمين الراغبين في إحضار أفراد عائلتهم للإقامة في الكويت، وفي هذا المقال سنستعرض خطوات تجديد الإقامة عبر الإنترنت والشروط التي يجب توافرها لضمان استكمال العملية بنجاح.

خطوات تجديد إقامة التحاق بعائل إلكترونيا في الكويت 2024

تتيح وزارة الداخلية الكويتية خدمة تجديد إقامة التحاق بعائل بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي، وهذه هي الخطوات التي يجب اتباعها:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية.

الضغط على خيار خدمة التحاق بعائل من القائمة المتاحة.

إدخال الرقم المدني الخاص بك في الخانة المخصصة.

الضغط على زر التالي للمتابعة.

اختيار الفرد الذي ترغب في تجديد إقامته من أفراد العائلة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة والضغط على زر الاستمرار.

تحديد مدة الإقامة المطلوبة.

الموافقة على الشروط بعد قراءتها.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لتسديد الرسوم المطلوبة.

الضغط على زر إرسال وطباعة إيصال الدفع كإثبات للمعاملة.

شروط تجديد إقامة التحاق بعائل في الكويت 2024

وضعت وزارة الداخلية الكويتية مجموعة من الشروط التي يجب على المقيم استيفاؤها ليتمكن من تجديد إقامة التحاق بعائل، وهي كالتالي:

سداد كافة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة.

أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية معترف بها.

تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

الحصول على موافقة من المدير العام المعني بالإقامات.

ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 800 دينار كويتي.

أن يتناسب العمل الذي يشغله المتقدم مع التخصص العلمي الحاصل عليه.

رسوم تجديد إقامة التحاق بعائل في الكويت

تختلف رسوم تجديد إقامة التحاق بعائل في الكويت حسب الحالة، وهي كالتالي:

200 دينار كويتي سنويا لكل فرد باستثناء الزوجة والأبناء.

10 دنانير كويتي سنويا للزوجة والأبناء عن كل عام إقامة.

رسوم إصدار الإقامة للقطاع الحكومي تبلغ 10 دنانير كويتي، بينما للقطاع الخاص تصل إلى 100 دينار كويتي.

يعد تجديد إقامة التحاق بعائل في الكويت من العمليات التي أصبحت أكثر سهولة بفضل التحول الرقمي الذي يشهده النظام الحكومي، وهو ما يوفر الوقت والجهد للمقيمين الراغبين في الحفاظ على استمرارية إقامة عائلاتهم بشكل قانوني.