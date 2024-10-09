استقبلها الان تردد قناة بطوط الجديد 2024 بجودة هائلة وإشارة قوية على القمر الصناعي

قناة بطوط الفضائية نالت إعجاب نسب مشاهدة كبيرة جدا من قبل الصغار بل وأولياء الأمور لأنها تحتوي علي برامج متنوعه يتم بثها من خلال صورة واضحة وجودة وتقنية متميزة، دائما تسعي في تطور لذا يتم تغير الترددات باستمرار، يثق بجميع محتوياها الأمهات والآباء وذلك لان محتوياها خالي تماما من أي مشاهد عنف أو إثارة التي تؤثر علي عقول الأطفال، تتضمن البرامج الثقافية، التعليمية، الأخلاقية، من خلالها يتمكن الطفل من حفظ الحروف العربية والانجليزية، الأرقام الانجليزية والعربية، عبر السطور القادمة سنخبركم بجميع الترددات الحديثة التي تم تغيرها لقناة بطوط تابعونا.

تردد قناه بطوط علي النايل سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة: النايلسات.

التردد الحديث:11494.

استقطاب القناه: أفقي.

مؤشر ترميز القناه: 27500.

تصويب الخطأ: 6/5.

بطوط عبر ترددها الجديد علي العرب سات

مؤشر الاستقطاب: رأسي.

جاء التردد: 11594.

رمز التصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

كما جاء رمز القناه: 27500.

تثبيت قناه بطوط علي جهاز الريسيفر

أول خطوة: يجب الدخول علي إعدادات الجهاز.

ثم بعد ذلك انقر علي أيقونة التركيب اليدوي.

يجب تحديد القمر الصناعي الذي يتم تحميل التردد من خلاله.

يتطلب إدخال الاستقطاب، معامل الترميز، التردد، معامل التصحيح.

انقر علي زر التحميل.

انتظر بضع ثواني،سيتم التنزيل، ثم انقر علي زر الحفظ.

خصائص قناه بطوط