الإمارات تشجع الطلاب المتفوقين على البقاء بمنحهم الإقامة الذهبية.. تعرف على الشروط والمزايا

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز بيئة استقطاب المواهب والطلاب المتفوقين من خلال منحهم تأشيرة الإقامة الذهبية، والتي تتيح لهم الاستفادة من فرص مميزة للبقاء والعمل في الدولة، وتمنح هذه التأشيرة طويلة الأمد للطلاب المتفوقين من مختلف المراحل الدراسية، وذلك وفقا لشروط محددة تهدف إلى تحفيز العقول المبدعة على المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

شروط الإقامة الذهبية في الإمارات للطلاب المتفوقين

تختلف شروط الحصول على الإقامة الذهبية حسب المرحلة الدراسية التي ينتمي إليها الطالب ومصدر شهادته، وفيما يلي نستعرض شروط الحصول على الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة

شروط الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة

تتضمن الشروط التي يجب على الطالب استيفاء ما يلي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حكومية أو خاصة مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم أو الجهات المحلية المعتمدة.

أن يكون معدل الثانوية العامة 95% أو أعلى.

تصديق الشهادة من وزارة التربية والتعليم.

تقديم رسالة توصية من الوزارة.

رفع الطلب عبر البوابة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

إرفاق نسخة من جواز السفر الساري وتصريح الإقامة.

شروط الإقامة الذهبية لخريجي الجامعات الإماراتية

بالنسبة للطلاب الخريجين من جامعات داخل الإمارات، تشمل الشروط:

الحصول على شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه معترف بها من وزارة التربية والتعليم.

أن يكون المعدل التراكمي 3.5 أو أعلى.

تقديم رسالة توصية من الجامعة وتقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية.

إرفاق نسخة من جواز السفر وتصريح الإقامة.

شروط الإقامة الذهبية لخريجي الجامعات العالمية

بالنسبة لخريجي الجامعات العالمية، يجب توافر الشروط التالية:

أن تكون الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم وفق تصنيف معتمد من وزارة التربية والتعليم.

ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5.

ألا يكون مضى على التخرج أكثر من سنتين.

تقديم رسالة توصية وكشف العلامات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية.

رابط تقديم طلب الإقامة الذهبية

يمكن تقديم طلب ترشيح للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات عبر منصة تم من خلال الرابط الإلكتروني المتاح، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات لاستكمال الطلب.

تعتبر الإقامة الذهبية فرصة ثمينة للطلاب المتميزين للبقاء في دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز اقتصادها ودعم مسيرتها التنموية.