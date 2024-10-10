عاجل ورسميا ونهائيا.. حقيقة زيادة مرتبات شهر اكتوبر 2024 لجميع الموظفين – الحق شوف حسابك

تزايدت عمليات البحث بشكل ملحوظ من المواطنين حول حقيقة زيادة مرتبات شهر اكتوبر 2024، عبر موقع الوزارة المالية المصرية، و التي أعلنت عن الموعد المحدد لصرف الرواتب لجميع العاملين بالجهات الادارية، و من خلال المقال سوف نوضح حقيقة زيادة المرتبات.

حقيقة زيادة مرتبات شهر اكتوبر 2024

أعلن الوكيل أيمن بحر الدين حقيقة زيادة مرتبات شهر اكتوبر للموظفين، و قد تم ذلك بالتعاون مع وزارة المالية و وزارة التربية والتعليم، و يعد هذا القرار خطوة فعالة وإيجابية نحو رفع دخل المعلمين وتشجيعهم على تحسين أدائهم، و يبدأ دفع جميع رواتب الموظفين يوم 24 أكتوبر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر المؤتمر الصحفي أن الزيادة سوف تكون مختلفة، وتأتي في شكل أسعار منخفضة.

جدول مرتبات شهر أكتوبر 2024

أعلنت وزارة المالية جدول مرتبات شهر اكتوبر حسب الدرجات الوظيفية المختلفة :

قيمة راتب درجة المدير العام: 9,200 جنيه.

قيمة راتب الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

قيمة راتب الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

قيمة راتب الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

قيمة راتب الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

قيمة راتب الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

قيمة راتب الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه

قيمة راتب الدرجة السادسة: 6,000 جنية.

مواعيد صرف المستحقات المتأخرة

أكدت وزارة المالية صرف المستحقات المتأخرة للعاملين في 7 أكتوبر وستستمر حتى 10 أكتوبر 2024، و هذا الإعلان يهدف إلى طمأنة المواطنين، و وفقًا لقرار وزارة للمواعيد النهائية المحددة من منظومة المالية الالكترونية تم تحديد فترة دفع الرواتب للموظفين خلال شهر أكتوبر لمدة خمسة أيام.