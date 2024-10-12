“قناة الستات وبس”.. تردد قناة هي الجديد بجودة عالية 2024 على القمر الصناعي

الكثير من السيدات دائما يهتمون بجميع البرامج التي تهتم بقضايا المرأة حيث تتضمن هذه القناه جميع قضايا من قضايا الأسرة، تنمية الذات، بالإضافة إلي برامج الطبخ من خلال استضافة مجموعه من السيدات يقابلهم أطباء أخصائيين يناقشون هذه القضايا، حازت بنسب مشاهدة كبيرة من قبل متابعيها لذا نري الكثير يبحث عن الترددات الجديدة التي يتم بث القناه من خلالها، عبر السطور القادمة سنوفيكم بجميع التفاصيل اللازمة حول ترددات هذه القناه والتي يتم بثها علي القمر الصناعي النايل سات ابقوا معانا.

التردد الحديث بقناه هي عبر النايل سات

جاء تردد القناه: 10815.

كما جاء مؤشر الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

يتم بث التردد عبر القمر الصناعي: النايل سات.

تنزيل قناه هي علي شاشات التلفاز

الخطوة الأولي: انقر علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.

الخطوة الثانية: ثم اضغط علي البحث اليدوي.

الخطوة الثالثة: ادخل تردد، الاستقطاب، معدل الترميز، تصحيح الخطأ،عبر القمر الصناعي النايلسات.

الخطوة الرابعة: انقر علي زر البحث، سيتم التنزيل.

أخيرا: زر التحميل.

محتوي ومميزات قناه هي