“خلي أولادك يفرحوا كتير” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2024 من المواضيع التي تشغل بال العديد من الأسر العربية، حيث تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات المعروفة التي تقدم محتوى متميز للأطفال، كما تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التعليمية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة، في هذا المقال سنقوم بتقديم التردد الجديد لقناة طيور الجنة على نايل سات 2024 بالإضافة إلى ترددها على عرب سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات المخصصة للأطفال شهرة في العالم العربي أطلقت لأول مرة في عام 2008 تحت إشراف مؤسسها خالد مقداد، وتقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي يركز بشكل كبير على الأناشيد التي تهدف إلى تعليم الأطفال أصول الدين الإسلامي بالإضافة إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية ما يميز قناة طيور الجنة هو قدرتها على تقديم محتوى يتناسب مع مختلف الأعمار، من خلال برامج متنوعة تستهدف الفئات الصغيرة وتعلمهم المبادئ والقيم بأسلوب ممتع وجذاب.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024

إذا كنت تبحث عن تردد قناة طيور الجنة على نايل سات عام 2024 لتستمتع بمشاهدة برامجها المميزة مع أطفالك، فإن التردد الجديد سيمكنك من استقبال القناة بجودة عالية تقدم القناة عبر نايل سات أفضل الأغاني والبرامج التعليمية للأطفال، مع الحرص على توفير محتوى آمن يناسب جميع أفراد الأسرة.

التردد الحالي على نايل سات هو:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

بالإضافة إلى وجود القناة على نايل سات يمكن أيضا استقبال تردد قناة طيور الجنة على عرب سات حيث تتيح القناة لمتابعيها مشاهدة محتواها عبر عدة أقمار صناعية يعد تردد قناة طيور الجنة على عرب سات من الترددات الشائعة بشكل كبير، حيث يوفر إمكانية مشاهدة البرامج المميزة بجودة عالية.

التردد الجديد على عرب سات هو:

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

من خلال تحديث ترددات قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات، يمكنك الاستمتاع بمحتواها التعليمي الفريد، مما يجعلها الخيار الأمثل لكل أسرة ترغب في تقديم تعليم مفيد وممتع لأطفالها.