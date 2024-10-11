لولو يالولو في نونو!! تردد قناة وناسة الجديد 2024 لمشاهده اجمل الاغاني والأناشيد مجانا بجوده HD

تهتم قناة وناسة بتغيير الترددات بشكل مستمر، و لذلك تم الاعلان عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، بسبب حدوث تحديثات جديدة على نظام القناة للحصول على أفضل جودة صوت وصورة، و قناة وناسة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى للأطفال، والكثيرون يبحثون عن ترددها الجديد لسهولة تحميلها على الجهاز التلفاز .

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تتميز قناة وناسة الجديدة بعرض عدد كبير من الأغاني المتنوعة الرائعة للأطفال، وتحرص على تقديم أغاني جديدة باستمرار، والتي ينجذب إليها الأطفال ويفضلونها على أي قناة أخرى بفضل تقديمها عن محتوي جديد، تابع بيانات القناة:

تردد القناة علي عرب سات

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

نوع الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة على نايل سات

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

نوع الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024

الكثير من الأشخاص لا يستطيعون تنزيل تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بهم، تابع الخطوات التالية:

انقر على زر الإعدادات في جهاز التحكم .

حدد التردد الجديد أو تنزيل قنوات جديدة.

سجّل البيانات الأخرى مثل معدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ.

حدد نوع القمر الصناعي سواء عرب سات أو نايل سات.

انقر على أيقونة البحث وانتظر بضع دقائق لتنزيل القنوات بسهولة على جهازك.

مميزات قناة وناسة الجديدة

تتوفر الكثير من المميزات التي تحتوي عليها قناة وناسة، والتي ساعدت على زيادة نسبة المشاهدة بالقناة، فيما يلي:

توفير العديد من الأغاني المميزة التي تجذب الأطفال.

توفير العديد من القيم والتعليمات والأخلاق حتى يستفيد منها الأطفال.

توفير العديد من المسابقات والقصص الشيقة.

توفير قصص ومعلومات تعليمية لتعليم الأطفال.

نبذة عن قناة وناسة الجديدة

تأسست القناة في يوليو 2007، ويمتلكها الفنان السعودي ”راشد الماجد“، و هي قناة مجانية والجدير بالذكر أنها تدار من قبل مركز تلفزيون الشرق الأوسط ”MBC“، و يقع المقر الرسمي في دبي، وتعرض القناة من خلال منصات التواصل الإجتماعي، عبر الحسابات الرسمية التي تقدم كل فقرات وناسة على مدار اليوم.