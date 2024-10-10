“حقق حلمك” طريقة وأرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 واكسب مليون دولار مع مصطفى الآغا

يسعى العديد من الأشخاص في الدول العربية للمشاركة في مسابقة الحلم 2024 كفرصة للفوز بمليون دولار أو إحدي الجوائز التي تقدمها المسابقة لتحقيق أحلامهم، يتم عرض هذا البرنامج على قناة MBC ويقدمه الإعلامي المعروف مصطفى الآغا لنستعرض معا شروط المشاركة في المسابقة وأرقام الاشتراك في الدول العربية، وكيفية الإشتراك بخطوات سهلة جدا تابعونا.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

تقدم مسابقة الحلم مجموعة متنوعة من الجوائز المالية والعينية لجميع المشاركين الذين يستوفون الشروط المطلوبة دعونا نوضح بالتفصيل الطريقة الصحيحة للمشاركة في المسابقة لزيادة فرص الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار لتحقيق جميع الأحلام يمكن الإشتراك من خلال الخطوات التالية:

كل ما عليك هو إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve”.

ترسل الرسالة إلى الرقم المخصص لكل دولة.

حيث يتم إرسال سؤال للمشترك.

يقوم المشترك بالإجابة الصحيحة على نفس الرقم.

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل، يتاح للمشترك فرصة الدخول في السحب للفوز بجوائز المسابقة.

ينتظر المشترك موعد السحب لمشاهدة البرنامج مباشرة للإعلان عن اسم الفائز.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم

تم الإعلان عن أرقام مخصصة لكل دولة تتيح المشاركة في المسابقة بسهولة، وذلك على النحو التالي:

مصر: رقم 95458 GSM.

من السعودية: عبر إرسال رسالة إلى الرقم 858888.

المغرب: رقم 9669.

من الإمارات العربية المتحدة: يرجى الاتصال على الرقم 5544 للتواصل مع شركة اتصالات.

من تونس: على الرقم 85819.

سوريا: رقم 1555.

فلسطين: رقم 1625.

من العراق: يمكنك إرسال رسالة نصية إلى الرقم 2770.

من البحرين: على الرقم 94000.

قطر: على رقم 97490000.

من ليبيا: إرسال رسالة على رقم 2121.

الكويت: رقم 4141.

عمان: على رقم 96890000.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

تم تحديد مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على أي شخص الالتزام بها للمشاركة في المسابقة المشهورة والحصول على فرص للفوز بمبالغ مالية تحقق أحلامه، وهي كما يلي: