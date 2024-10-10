برابط مباشر استعلم الان.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

يشغل موضوع قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للجولة الأخيرة اهتمام العديد من سكان العراق حيث يسأل الكثيرون في جميع المحافظات عن موعد إعلان الأسماء التي تأخرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إصدارها، ينتظر أكثر من 350 ألف مواطن عراقي هذه القوائم للحصول على الدعم الحكومي، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة في الآونة الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة يمكنهم القيام بذلك بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني “مظلتي” وفيما يلي الخطوات التي يتوجب اتباعها:

ادخل الى موقع مظلتي على الإنترنت.

الضغط على خيار “مساندة الرعاية الاجتماعية”.

اختار “الأسماء التي تتلقى الرعاية الاجتماعية في العراق”.

ثم اختار رقم الوجبة التي تريد الاستفسار عنها.

حدد المحافظة التي تقع فيها داخل العراق.

أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

مراجعة المعلومات ثم الضغط على “طلب استفسار”.

بعد اتخاذ هذه الخطوات ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالوجبة الأخيرة إذا تم الإعلان عنها رسميا.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطنون الراغبون في التسجيل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الشروط: