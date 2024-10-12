حان وقت اللعب .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات لتسلية وتعليم الأولاد والبنات

استطاعت قناة كراميش الفضائية أن توفر مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد التي جذبت عددًا كبيرًا من الأطفال، حيث أصبحوا يحبون هذه الأغاني التي تعرضها القناة على مدار اليوم، كما أصبحت القناة واحدة من القنوات المفضلة لدى الكثير من الأطفال وقد تم توفير القناة على جهاز الاستقبال الذي يعمل مع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لذا، عزيزي القارئ، سنقوم اليوم بشرح التردد الحالي لقناة كراميش لنتمكن من متابعة جميع البرامج الغنائية التي تقدمها القناة طوال اليوم.

تردد قناة كراميش

لضمان استمرار متابعة القناة والاستمتاع بمحتوياتها المتنوعة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة كراميش على نايل سات، كما هو موضح أدناه:

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة كراميش على قمر عرب سات هو كما يلي:

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

طريقة استقبال التردد الجديد لقناة كراميش

تسعى إدارة القناة دائمًا إلى تحسين جودة بث الصوت والصورة، كما تقدم محتواها مجانًا على مدار 24 ساعة دون الحاجة للاشتراك أو دفع أي رسوم. بعد توضيح تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات 2024، سنوضح لكم الآن كيفية تنزيل التردد الجديد بخطوات بسيطة كالتالي: