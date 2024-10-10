للمرح والضحك طول اليوم .. اضبط تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2024

حاز تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2024 على نسب عالية في البحث من داخل دول الوطن العربي، إشارة إلى نجاح القناة في تقديم محتوى مميز للأطفال، حيث تقدم القناة فقرات تجمع بين الترفيه والمتعة والتسلية والتعليم والتربية بلغة بسيطة يسهل فهمها واستيعابها، وهي لغة الموسيقي والأناشيد والمواقف، حيث تستهدف الاغاني والأناشيد ترسيخ القيم والسلوكيات الحسنة والصحيحة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة المنبوذة مما يساعد في تحسين سلوك الطفل وتقويمه.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2024

حرصت إدارة القناة على تحقيق التميز والانفراد وقد نجحت بالفعل في تحقيق ذلك، حيث تقدم القناة محتوى مميز وآمن ومختلف وجذاب يجذب انتباه الأطفال إليه ويستمتعون به دون تكرار لذلك المحتوى بشكل مستمر، ومن خلال التالي نوضح احداثيات استقبال القناة بدون أي رسوم:

تردد القناة: 11470.

اتجاه البحث: عمودي – رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد أخر

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

اتجاه البحث: عمودي – رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز:27500.

مميزات قناة وناسة للأطفال

فيما يلي نذكر بعض من مميزات القناة: