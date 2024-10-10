منصة أبشر توضح خطوات حجز موعد إصدار رخصة قيادة للنساء 1446وأبرز خدمات المرور الالكترونيه

طرحت الهيئة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية خدمة حجز موعد إصدار رخصة قيادة للنساء بالتعاون مع منصة أبشر الخدمية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات والخطوات قدر الإمكان، حيث يتم حجز الموعد بشكل الكتروني متكامل دون الحاجة إلى الذهاب صباحا للهيئة العامة للمرور والتزاحم أو التعطل عن العمل، وذلك في حال استيفاء شروط إصدار الرخصة كاملة والتي تتمثل في تجاوز سن الثامنة عشرة عام واجتياز اختبارات الفحص الطبي واختبارات القيادة بنجاح.

خطوات حجز موعد إصدار رخصة القيادة للنساء 1446

فيما يلي نوضح الخطوات الالكترونية بطريقة صحيحة التي من خلالها تتمكن المرأة السعودية من حجز موعد للحصول على رخصة القيادة الشخصية وذلك من خلال التواصل الرقمي، حيث حرصت المملكة العربية السعودية على تطبيق التحول الرقمي في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك لتحقيق أهداف 2030، وتتمثل طريقة الحجز في اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة أبشر. اختيار تبويب خدمات الأفراد. النقر على خيار تسجيل الدخول. كتابة بيانات الحساب الشخصي. التوجه نحو قائمة الخدمات الالكترونيه. اختيار خدمات المرور. بعد ذلك يتم النقر على خيار اصدار رخصة القيادة. حدد نوع الرخصة. تحديد المدرسة الأقرب جغرافيا لتعلم القيادة. النقر على خيار حجز موعد. اختبار اليوم المناسب. النقر على زر حجز.

خدمات منصة أبشر

تقدم منصة أبشر الخدمية العديد من الخدمات المتعلقة بالمرور والتي تتمثل في: