"بقيمة 12.000 دينار جزائري"... خطوات التسجيل في المنحة الجزافية لكل الفئات بدون دخل في الجزائر 2024.. هنيالك لو منهم!!

قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي الجزائرية بعمل العديد من المنح، وذلك بهدف مساعدة المواطنين والأسر التي تحتاج لمساعدات، ومن ضمن هذه المنح هي المنحة الجزافية الجديدة 2024، حيث يتم تقديمها للعديد من الفئات والتي تتوافر فيها جميع الشروط التي قامت الوزارة بالإعلان عنها وتوضيحها بشكل رسمي، وفيما يلي سوف نعرض لكم خطوات التسجيل فيها بالإضافة إلى جميع الفئات التي تشملها.

ما هو ملف المنحة الجزافية 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية والوطنية وذلك لكي تتم مساعدة المواطنين الذين يحتاجون المساعدات المالية لتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وتأتي المستندات والملف الذي يتم تقديمه كالتالي:

تصريح شرفي يحمل توقيعك وذلك لإثبات أنه لا يوجد لديك دخل.

شهادة عائلية لإثبات عدد الأشخاص الذين تقوم بكفالتهم.

شهادة ميلاد.

يجب أن تكون غير متقدم في احد المساعدات المالية الحكومية الاخرى يجب تقديم شهادة عدم انتساب للتأكد.

في حالة وجود إعاقة يجب تقديم نسخة طبق الأصل من بطاقة الإعاقة.

ما هي الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية 2024 ؟

قد قامت الحكومة الجزائرية بتوضيح الفئات التي يمكنها أن تستفيد من المنحة الجزافية 2024 الجزائر، وتتمثل هذه الفئات في التالي:

الأشخاص من ذوي الإعاقة سواء كانت إعاقة صناعية او بصرية او اعاقه ذهنيه وغيرها من انواع الاعاقات الاخرى.

العائلات التي تتكفل برعاية أطفال من ذوي الإعاقة ويكونوا أقل من 18 عام.

لمن يتجاوز عمره 60 عام ولا يوجد لديه أي مصدر دخل.

خطوات التسجيل في المنحة الجزافية 2024 الجزائر

هناك عدة خطوات سهلة وبسيطة للغاية يمكنك اتباعها لكي تستطيع التسجيل في المنحة الجزافية في الجزائر 2024، هذه الخطوات كالتالي: