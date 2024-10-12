سكن لكل المصريين .. قدم الآن على شقق الاسكان الاجتماعي cservices.shmff.gov.eg بخطوات بسيطة

يترقب الكثير من المواطنين الإعلان عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، بالإضافة إلى كراسة الشروط والمواصفات، وذلك في شهر أكتوبر الحالي كما أشار المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات خاصة، وقد أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، عن طرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منها 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المقررة في بداية شهر نوفمبر المقبل.

شقق الاسكان الاجتماعي

تستعد وزارة الإسكان للإعلان عن مشروع جديد لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية للأشخاص ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومن المتوقع أن يبدأ التسجيل للحجز في شهر نوفمبر المقبل، من المقرر أن يتم توفير 70 ألف وحدة سكنية كجزء من مشروع الإسكان الاجتماعي 2024، موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، موزعة على عدة محافظات ومدن جديدة، وتوزع هذه الوحدات على النحو التالي: 60 ألف وحدة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض و10 آلاف وحدة للمواطنين ذوي الدخل المتوسط، سيتم تسليم الوحدات السكنية على النحو التالي: –

40 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها خلال 3 سنوات.

30 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن الإعلان الجديد.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

بالنسبة لخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، سواء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم في الإعلانات السابقة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، مثل مبادرة سكن لكل المصريين، أو للمواطنين الذين سيقدمون طلباتهم للاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي التي ستُتاح قريبًا، يمكن ذلك من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق الاتي: