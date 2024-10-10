خطوات نقل الطلاب الكترونيا من مدرسة لأخرى عبر منصة نور 1446 وأبرز شروط النقل

ضمت منصة نور التعليمية خدمة نقل الطلاب الكترونيا من مدرسة إلى مدرسة أخرى ضمن قائمة الخدمات الالكترونيه للمنصة، حيث تحرص على تسهيل كافة الإجراءات والخطوات لتتم بشكل الكتروني دون الحاجة إلى اضاعة الوقت والذهاب إلى المدرسة، والجدير بالذكر أن هناك خدمات متعددة تقدمها المنصة منها النقل المدرسي وتسجيل حضور وغياب الطلاب و الاطلاع على نتائج الطلاب.

خطوات نقل الطلاب الكترونيا من مدرسة لأخرى

يتمكن ولي أمر الطالب من تقديم طلب الكتروني من خلاله يتم تسجيل الطلاب في مدرسة ونقله من الأخرى من خلال خطوات الكترونية تتم بالكامل من المنزل دون بذل أي مجهود، وتتمثل تلك الخطوات في:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة نور. النقر على خيار تسجيل الدخول. تحديد التصنيف وهو ولي الأمر. إدخال بيانات الدخول. من قائمة الخدمات الالكترونيه يتم اختيار خدمة نقل الطلاب تحديد بيانات الطالب المراد نقله. إدخال اسم الطالب كامل. تحديد اسم المدرسة التي يندرج الطالب في الكشوفات الخاصة بها. كتابة المدرسة المراد النقل إليها. ارفاق صورة من موافقة القائد في كلا من المدرستين. النقر على خيار تقديم الطلب.

شروط نقل الطلاب الكترونيا

تتمثل شروط نقل الطلاب الكترونيا من مدرسة لأخرى في النقاط التالية: