أبرزها عدم تجاوز مدة الرحلة 90 دقيقة .. ما شروط التسجيل في النقل المدرسي للطلاب 1446 والخطوات

اسماء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
أبرزها عدم تجاوز مدة الرحلة 90 دقيقة .. ما شروط التسجيل في النقل المدرسي للطلاب 1446 والخطوات
التسجيل في النقل المدرسي للطلاب 1446

أطلقت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع منصة نور خدمة النقل المدرسي للطلاب 1446، وذلك في إطار عملية تسهيل نقل الطلاب من وإلى المدرسة بأمان تام من خلال حافلات النقل المدرسي والاعتماد على مجموعة من السائقين يتم اختيارهم بعناية، حيث يتطلب تسجيل الطلاب اتباع خطوات محددة تتم من خلال الواصي أو ولي الأمر وهو ما سنوضحه من خلال المقال التالي.

التسجيل في النقل المدرسي للطلاب 1446

وضحت إدارة منصة نور التعليمية خطوات تسجيل الطلاب في نظام النقل المدرسي، حيث يتطلب التسجيل الالتزام بتعبئة النموذج لحجز مقعد قبل بدء العام الدراسي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة نور.
  2. النقر على خيار تسجيل الدخول.
  3. تحديد ولي الأمر.
  4. كتابة بيانات الحساب الشخصي لولي الأمر.
  5. من قائمة الخيارات يتم النقر على التسجيل المدرسي.
  6. اختيار طلاب النقل المدرسي ثم حدد اسم الشخص المستفيد من الخدمة.
  7. إدخال بيانات الطالب
  8. بعد ذلك تأتي مرحلة دفع رسوم التسجيل.
  9. يمكن الدفع من خلال نظام سداد.
  10. الانتظار حتى مراجعة الطلب.

المعايير الواجب توافرها للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب

تم تحديد مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن تتوافر في الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات النقل المدرسي في المملكة، حيث يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

  1. تعطى الأولوية للطلاب الأصغر سناً.
  2. التسجيل في تاريخ فتح طلبات التسجيل.
  3. يشترط عدم تجاوز مدة الرحلة 90 دقيقة في الذهاب أو الإياب.
  4. توضيح تضاريس المنطقة السكنية للطالب.
  5. توضيح المسافة بين منزل الطالب والمدرسة.
  6. توضيح الحالة الصحية للطالب.
  7. يشترط معرفة الحالة الاجتماعية للطالب المتقدم.
  8. سداد رسوم التسجيل وهي 200 ريال سعودي.

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