استقرار نسبي .. سعر الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في جميع البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، بعد أن ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات يوم قبل الأمس، وفي موقعنا هذا سوف نوضح إليك آخر تحديث لسعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه، وفقًا لأسعار الصرف المنشورة على مواقع البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

جاء سعر الدولار اليوم الموافق الثاني عشر من أكتوبر 2024 والموافق يوم السبت في جميع البنوك المصرية، ما يلي: