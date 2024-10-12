استقرار نسبي .. سعر الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في جميع البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، بعد أن ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات يوم قبل الأمس، وفي موقعنا هذا سوف نوضح إليك آخر تحديث لسعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه، وفقًا لأسعار الصرف المنشورة على مواقع البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
جاء سعر الدولار اليوم الموافق الثاني عشر من أكتوبر 2024 والموافق يوم السبت في جميع البنوك المصرية، ما يلي:
- بنك الأهلي: سعر الشراء 48.51 جنيه، وسعر البيع 48.61 جنيه، بزيادة قدرها 6 قروش لكلا من الشراء والبيع.
- بنك مصر: سعر الشراء 48.51 جنيه وسعر البيع 48.61 جنيه، بزيادة قدرها 6 قروش في كلا السعرين.
- بنك القاهرة: سعر شراء 48.51 جنيه وسعر بيع 48.61 جنيه بزيادة قدرها 6 قروش في كلا السعرين.
- البنك التجاري الدولي: سعر الشراء 48.51 جنيه، وسعر البيع 48.61 جنيه، بزيادة قدرها 6 قروش في كلا السعرين.
- بنك البركة: سعر الشراء 48.51 جنيه، وسعر البيع 48.61 جنيه، مع زيادة قدرها 6 قروش في كلا السعرين.
- بنك قناة السويس: سعر الشراء 48.51 جنيه وسعر البيع 48.61 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 6 قروش في كل من الشراء والبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 48.46 جنيه للسعر المشتري، و48.56 جنيه للسعر البائع، مع انخفاض قدره قرش واحد في كلا السعرين.
- بنك الإسكندرية: سعر الشراء 48.52 جنيه وسعر البيع 48.62 جنيه، مع زيادة قدرها 7 قروش في كلا السعرين.
- بنك التعمير والإسكان: سعر الشراء 48.51 جنيه، وسعر البيع 48.61 جنيه، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 6 قروش لكل من الشراء والبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء هو 48.52 جنيه بانخفاض قدره 4 قروش، وسعر البيع هو 48.62 جنيه بانخفاض قدره 3 قروش