تقمص شخصية خارج عن القانون في العالم الموازي.. خطوات تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس GTA جميع الجوالات ومتطلبات التفعيل

أطلقت شركة روكستار جيمز لعبة جاتا سان اندرياس بالاصدارات المتعددة التي تعمل عبر الهواتف الجوالة أو أجهزة الحواسيب الشخصية، حيث تندرج تلك اللعبة ضمن قائمة أشهر ألعاب الفيديو عالميا، وتمنح صاحبها فرصة تقمص شخصيات ومواقف يصعب تطبيقها على أرض الواقع، حيث تسمح اللعبة بركوب المظلات وقيادة الدبابات ومهاجمة المواطنين والاستيلاء على الأموال والأسلحة والسيارات والفرار من الشرطة والانطلاق بحرية وبدون قيود.

خطوات تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس GTA جميع الجوالات

تعد خطوات تثبيت اللعبة ثابتة في كلا من الهواتف الذكيه التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل IOS موحدة وثابتة وذلك على خلاف اسم المتجر، حيث يتم فتح متجر أبل ستور في هواتف الايفون ومتجر جوجل بلاي في هواتف الأندرويد ثم اتباع خطوات التثبيت التالية:

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث وهو GTA San Andreas. النقر على علامة العدسة لبدء البحث. النقر على خيار تثبيت. سوف يتم تحويلك إلى خيارات الدفع والشراء الالكتروني حيث يتطلب تثبيت اللعبة سداد الرسوم. تفعيل واحدة من طرق السداد الالكتروني. الانتظار لمدة عشر دقائق على حسب سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت. فتح أيقونة اللعبة. تسجيل الدخول عبر حساب البريد الالكتروني. الاستمتاع بأجواء اللعب.

متطلبات تفعيل لعبة جاتا سان اندرياس