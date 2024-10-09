وزارة الداخلية.. الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة نقل النفوس في العراق 2024

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها مؤخرًا عن مواعيد استلام البطاقة الوطنية بجميع محافظات العراق، حيث إن ذلك جاء بعد توقف إصدارها إلكترونيًا، بالإضافة إلى أن موعد إعلان الحصول على هذه البطاقة لا يمكن تحديدها بشكل رسمي أو محدد، نظرًا لوجود بعض المواطنين في خارج البلاد، مما تقوم الأحوال المدنية بإطلاق مجموعة معنية من فترة إلى أخر دون الإعلان عن الموعد وهو ما يشمل بعض المواطنين.

نسب الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن نسب عدد الحاصلين على البطاقة الموحدة بلغوا نحو 92% بجميع محافظات العراقي، ليؤكد متحدث الداخلية الرسمي، مقداد ميري، أن خدمة إصدار البطاقة الموحدة من المنزل كان له دور كبير في التسهيل على المواطنين بالحصول على البطاقات الوطنية، ناهيك عن أن ذلك يكون عبر خدمة “بطاقتك بيتك” المعينة بإصدار البطاقة الموحدة للمواطنين العراقيين، مما كانت توفر عليهم الوقت والجهد المعني بالحصول عليها.

الحصول على البطاقة الوطنية من أقرب مكان

وكشف اللواء نشأت الخفاجي، مدير الأحوال المدنية، عن أن إصدار البطاقة الوطنية الموحدة سيتم تفعيلها لتكون من أقرب مكان لسكن كل مواطن، بعيدًا عن مكان النفوس، مما يعمل ذلك على تسهيل إنجاز هذه الخدمة في الوقت الحالي، حتى تستقر الأوضاع ويعاود المواطنين من الخارج، وعندها من المتوقع بأن يكون هناك ألية جديدة لتفعيل هذه الخدمة، التي تعتبر أكثر أهمية للعديد من المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الوثيقة المتضمنة لبياناتهم الشخصية.

مستندات الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

أما عن الوثائق المعنية بطلب إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، فإنها كما يأتي:-