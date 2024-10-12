اشتري لعيالك النهاردة .. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 12 أكتوبر في جميع الأسواق المصرية

استقرت أسعار الدواجن في سوق الدواجن المحلية اليوم عند 85 و86 جنيهًا للكيلو من المزرعة، وفقًا لما صرح به رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وقد أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وفتح مجالات جديدة للاستثمار من أجل تطوير صناعة الدواجن.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وفيما يتعلق بتحديث أسعار الدواجن البيضاء اليوم ، فقد وصل سعر الكيلو الواحد في المزرعة إلى حوالي 82 جنيهاً، وسيتم بيعها في الأسواق للمستهلك بسعر يقارب 91 جنيهاً وفقاً للشعبة العامة للدواجن في الغرفة التجارية، بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي حوالي 85 جنيها، ويتم بيعه للمستهلك بمبلغ حوالي 94 جنيها، أما الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن فقد سجلت 82 جنيها في المزرعة، وستُباع للمستهلك في المحل التجاري بسعر 91 جنيها. كما وصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 199 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

سيتراوح سعر كتكوت الساسو بين 28 و29 جنيها، أما سعر الكتكوت البلدي الحر فسيتراوح بين 10.25 و11.25 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت الساسو البيور بين 29 و30 جنيها، وسيتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 19 و20 جنيها، بينما سيكون سعر الكتكوت من الجيل الثاني بين 21 و22 جنيها وفي يوم الثلاثاء، يتراوح سعر الكتكوت الروزي البيور بين 23 و24 جنيها.

شعبة الدواجن تقترح إجراءات لتقليل أسعار الدجاج الأبيض

قدمت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة ثلاثة مقترحات رئيسية لضبط سوق الدواجن وتنظيم حركة الأسعار في الفترة المقبلة، خصوصًا بعد الارتفاعات الملحوظة في الأسعار، وذكر سامح السيد، رئيس الشعبة، أن تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن كأول مقترح يمكن أن يساعد في تنظيم السوق، حيث سيؤدي ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية والعرض والطلب، مما يجعل الأسعار مناسبة لكل من المنتجين والمستهلكين، وأوضح أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009، الذي يحظر ذبح وتداول الدواجن حية، يمكن أن يقلل من حلقات التداول الوسيطة التي ترفع الأسعار على المستهلكين، حيث سيساهم التطبيق الفعلي للقانون في توفير منتج رائع الجودة للمستهلك، وأشار إلى أن المقترح الثالث يتضمن ربط المجازر بالمزارع وتحديد مسارات نقل الدواجن بواسطة خطاب من الطب البيطري، بحيث يكون مسار النقل من المزرعة إلى المجزر المعني، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء والحد من زيادة الأسعار على المستهلكين.