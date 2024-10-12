فين فمك يا لولو!! .. تردد قناة وناسة على النايل سات لتعليم الحواس الخمس لأطفالك

تقوم قناة وناسة بتغيير ترددها بشكل دوري، وذلك لتلبية التحديثات الجديدة في نظام القنوات بهدف الحصول على أفضل جودة للصوت والصورة، تُعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات المميزة التي تقدم محتوى مخصص للأطفال، مما يجعلها محط بحث للعديد من الأسر، كما يهتم الكثيرون بمعرفة التردد الجديد لتسهيل عملية تنزيلها على جهاز الرسيفر، تابعوا قراءة هذا المقال للاطلاع على التردد الجديد لقناة وناسة فضلاً عن مزاياها المختلفة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن مشاهدة قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات عبر إدخال المعلومات الصحيحة الخاصة بالقمر، وهي:

التردد: 11470 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

بالإضافة إلى توفر القناة على النايل سات، يمكن أيضًا متابعة قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط التردد التالي:

التردد: 11270 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

كيفية إعداد تردد قناة وناسة على التلفاز في عام 2024

يمكنك مشاهدة قناة وناسة للأطفال على التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية: