فين فمك يا لولو!! .. تردد قناة وناسة على النايل سات لتعليم الحواس الخمس لأطفالك

تقوم قناة وناسة بتغيير ترددها بشكل دوري، وذلك لتلبية التحديثات الجديدة في نظام القنوات بهدف الحصول على أفضل جودة للصوت والصورة، تُعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات المميزة التي تقدم محتوى مخصص للأطفال، مما يجعلها محط بحث للعديد من الأسر، كما يهتم الكثيرون بمعرفة التردد الجديد لتسهيل عملية تنزيلها على جهاز الرسيفر، تابعوا قراءة هذا المقال للاطلاع على التردد الجديد لقناة وناسة فضلاً عن مزاياها المختلفة.
تردد قناة وناسة على النايل سات
يمكن مشاهدة قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات عبر إدخال المعلومات الصحيحة الخاصة بالقمر، وهي:
- التردد: 11470 ميجاهرتز
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: عمودي
بالإضافة إلى توفر القناة على النايل سات، يمكن أيضًا متابعة قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط التردد التالي:
- التردد: 11270 ميجاهرتز
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: عمودي
كيفية إعداد تردد قناة وناسة على التلفاز في عام 2024
يمكنك مشاهدة قناة وناسة للأطفال على التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التأكد من أن التلفاز مجهز بمدخل فضائي مثل HDMI أو AV.
- تقوم بتوصيل جهاز الاستقبال الفضائي، سواء كان رسيفر نايل سات أو عرب سات، باستخدام كابل HDMI أو AV، وفقًا لنوع المدخل المتاح في التلفاز وجهاز الاستقبال.
- تشغل التلفاز وجهاز الاستقبال الفضائي.
- يتم إعداد الجهاز على الوضع المناسب (مدخل HDMI أو AV) الذي قمت بالاتصال به.
- نقوم بفتح قائمة البحث على جهاز الريسيڤر الفضائي والبحث عن قناة وناسة عبر التردد المناسب على النايل سات وعرب سات.
- عندما يُعثر على قناة وناسة، يتم الضغط عليها.
- يتم تخزينها في قائمة القنوات لجهاز الاستقبال.