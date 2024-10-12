دعمك بين ايديكي .. رابط تسجيل منحة المرأة الماكثة للعام الجديد 2025 وأهم الشروط المطلوبة

أصبح التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بقيمة 800 دينار لعام 2024 متاحاً لجميع النساء الجزائريات، تعتبر هذه المنحة من أحدث وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية في الفترة الأخيرة، حيث تسعى الحكومة لدعم المرأة إيماناً بدورها الهام في تقدم المجتمع، كما يسهم الإستقرار الإجتماعي والمالي للمرأة في استقرار الأسرة ورفاهية الأبناء، في ما يلي، سنتعرف على خطوات التسجيل في المنحة والشروط اللازمة للحصول عليها.

منحة المرأة الماكثة

يمكنك الآن التسجيل والإستفادة من منحة النساء اللواتي يعملن من المنزل لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

النقر على زر منحة البطالة.

اختيار مكان الإقامة والولاية التي تنتمي إليها المتقدمة.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

رفع جميع المستندات على الموقع.

يرجى التحقق من دقة المعلومات ثم اضغط على زر التسجيل.

الخطوة الأخيرة هي النقر على زر الإرسال، وسيتم فحص طلبك والرد عليك في أقرب وقت ممكن، سواء كان ذلك بالقبول أو الرفض.

شروط منحة المرأة الماكثة لعام 2024

توفر هذه المنحة فرصة هائلة ومهمة للنساء اللواتي يبقين في المنزل، لتمكينهن من تحقيق الإستقلال المالي وتحسين أوضاعهن الإقتصادية، يتم ذلك من خلال دعم حكومي مخصص لهن، وقد وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب استيفاؤها، والتي تتلخص فيما يلي: