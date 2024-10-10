اشتري النهاردة واطبخي .. أسعار اللحوم في وزارة التموين والمنافذ الوطنية والزراعة مستقرة في صباح الثلاثاء ٨ أكتوبر

تتراوح أسعار اللحوم في مناطق القاهرة الكبرى بين 300 و320 جنيها في منافذ أمان، بينما تصل الأسعار إلى 330 جنيها في بعض التخفيضات بالمنافذ الحكومية، ووفقًا لبيانات الشعبة، يتراوح سعر كيلو اللحوم بين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة، وذلك حسب منطقة كل محافظة، وقد شهدت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، حالة من الاستقرار النسبي، حيث لم تتغير أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة سواء كانت مستوردة أو محلية.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

تفاوتت أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين بناءً على النوع:

سُجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة بأقل من 160 جنيهاً للكيلو بشكل كبير.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة والسودانية الطازجة حوالي 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ بيع اللحوم الوطنية

اللحم وش الفخذ 300 جنيه

سجل لحم الموزة 295 جنيه

ووصلت قيمة الفيلتو إلى 350 جنيها.

وسجل لحم البقر نحو 280 جنيهًا للكيلو

سعر لحم البفتيك والاستيك 325 جنيها

سعر الكبد الطازج يتراوح ما بين 300 و350 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة

بلغ سعر اللحم المفروم نحو 230 جنيها

وصل سعر لحم الضأن إلى حوالي 350 جنيهًا لكل كيلو.

وسجل متوسط سعر كيلو السجق نحو 225 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة حوالي 250 جنيهًا.

وصل سعر اللحوم الطازجة البلدية إلى حوالي 280 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الأنواع الأخرى فهي كما يلي: