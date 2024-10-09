متاح من هنا.. الاستعلام عن نتائج معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024 عبر موقع وزاره التربيه والتعليم العراقيه

يتم الاستعلام عن رابط نتائج امتحان القبول المركزي 2024 في الجامعات العراقية، وقد اعلنت الوزارة أن نتائج القبول المركزي ما زالت تحت المراجعة وأنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التعليم العالي، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونياً.

نتائج القبول المركزي بالعراق 2024

تُعد نتائج القبول المركزي من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب العراقيون وتحدد مصيرهم الأكاديمي وتفتح لهم أبواب القبول في مختلف الجامعات والكليات في جميع المحافظات العراقية:

يتم فرز الطلاب على أساس درجاتهم في امتحانات الصف السادس و اختيار رغباتهم.

تختلف النتائج من محافظة إلى أخرى بناءً على أداء التلميذ وتخصيص الأماكن المتاحة،

يتم الاعلان عن نتائج التسجيل المكثف في الجامعات العراقية 2024 خلال ساعات قليلة.

أغلقت وزارة التعليم العالي باب التقديم في بداية شهر أكتوبر.

أعلنت الوزارة أنها ستقوم بمراجعة وتدقيق جميع الطلبات والرغبات بعد إغلاق باب التسجيل.

أعلنت الوزارة أنه سيتم تمديد فترة التسجيل بعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للطلبة الملتحقين بالسنة السادسة الإعدادية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية

للحصول على نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية، عليك اتباع الخطوات التالية: