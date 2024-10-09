استعلام عبر “mohesr.gov.iq”.. رابط نتائج معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024/2025 لجميع التخصصات

رابط نتائج معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024/2025 يعد من أكثر العمليات بحثًا في الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عن إتاحة الحصول على نتائج معدلات قبولهم، بحيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن الكليات والمعاهد التي يمكنهم الالتحاق بها التي تتناسب مع المعدلات التي حصلوا عليها.

رابط نتائج معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024/2025

يبحث أولياء الأمور والطلاب بإهتمام شديد عن رابط نتائج معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024/2025، لكي يستطيعوا معرفة مستقبلهم التعليمي وما هي التخصصات المتاحة لهم بالنسبة لمعدلاتهم، وقد بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن رابط النتائج وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ونقوم الآن بتوضيح الخطوات بالتفصيل:

قم أولًا بالدخول على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بعد ذلك سوف تجد قسم الاستعلامات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية قم بالدخول إليها.

بعدها قم بالبحث عن نتائج القبول المركزي 2024.

ثم قم بكتابة بياناتك الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح مثل الرقم الامتحاني، الرقم الوطني، وبعض البيانات الأخرى.

ثم قم بالضغط على ايقونة استعلام.

بعد ذلك، سوف تظهر نتائج القبول المركزي أمامك، والتي تبين الكليات أو المعهد الذي يمكن للطالب الالتحاق به المناسب لمعدله الدراسي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2024

جاء المعدل في كلية الطب الموصل 100.33%، ووصل المعدل في كلية الصيدلة إلى 98.83%، بينما بلغ المعدل في كلية هندسة الحاسوب نسبة 95%، وفي كلية العلوم وصل إلى 88%، وجاء المعدل في كلية الهندسة (الهندسة الميكانيكية) 86.33%، وبلغ المعدل في كلية الحقوق نسبة 78.83%، وفي كلية العلوم السياسية نسبة 65.5%، وفي كلية علوم وتقنيات البيئة معدل 62%.

وتعتبر هذه المعدلات هي المعايير الأساسية التي تحدد إمكانية إلتحاق الطلاب في مختلف الكليات والمعاهد، حيث يعتمد القبول المركزي اعتمادًا كليًا على المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب ونسبة أدائه في الامتحانات.

تعلن وزاره التعليم العالي عن ظهور نتائج القبول المركزي في جميع محافظات الجمهوريه في وقت قريب، حيث يتم عمليه فحص طلبات جميع الطلاب في الفتره الماضيه وجاري رفعها عبر موقع نتائجنا الوزاري او عن طريق موقع الوزاره الرسمي حيث يتم تحميل ملف يحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات العراقيه.