بسرعة نزل قناة سبيس تون الجديد 2024 وخلي عيالك يتفرجو على أجمل البرامج والأفلام الكرتونية

يعتبر تردد قناة سبيس تون الجديد من الترددات التي يبحث عنها عدد كبير جدًا من الآباء وذلك حتى يوفرون لأطفالهم محتوى مميز يساعدهم في تعلم الكثير من الأمور، وأيضًا تترك بصمة قوية في قلوبهم وذلك كما فعلت مع آبائهم حيث أن هذه القناة تم إطلاقها منذ حوالي 20 عام وما زالت مستمرة في تقديم محتوى متميز تمكن من تعليم أجيال القيم والمبادئ السامية، جدير بالذكر أن القناة تقدم محتوى متميز يجمع بين التسلية والتعلم في آن واحد، حيث أنها تقدم العديد من البرامج الترفيهية والأفلام الكرتونية وأيضًا البرامج الأخرى التعليمية التي تقدم لهم محتوى مفيد بشكل ممتع يساعد في تنمية قدرات الأطفال وتشكيل شخصياتهم بشكل كبير.

تردد قناة سبيس تون الجديد

وفرت إدارة القناة تردد قناة سبيس تون الجديد حتى يتمكن الأطفال من مختلف أنحاء الوطن العربي من مشاهدة محتواها رائع جدًا والمتميز، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

التردد: 11785.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على عرب سات

كذلك تم توفير تردد خاص بقنوات سبيس تون على القمر الصناعي عرب سات والذي تمكن من جذب الكثير من الأطفال من مختلف الأعمار بفضل محتواها الشيق جدًا والممتع، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة فيما يلي:

التردد: 12341.

القمر الصناعي: عرب سات.

تصحيح الخطأ: ¾.

الترميز: 27500.

طريقة ضبط القناة على التلفاز

أما بالنسبة إلى طريقة تنزيل هذه القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم فإنها سهلة جدًا وبسيطة ويمكن تنفيذها من خلال إتباع الخطوات التالية: