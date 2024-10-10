خطوات التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2024/2025 عبر المنصة الرسمية الطريقة والمتطلبات

شهد موسم الدراسة الجديد في الجزائر العديد من الاستعدادات من قبل أولياء الأمور ومن أبرزها تسجيل أبنائهم في المدارس خاصة المرحلة الابتدائية، لذلك فقد أطلقت وزارة التربية الوطنية منصة مخصصة على الإنترنت لتسهيل الإجراءات عن مختلفة بهذا الشأن، ولذلك يمكن التوجه إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ 2024 واتباع خطوات التسجيل بنجاح مع مراعاة الضوابط والشروط التي أكدت عليها الوزارة حتى يتمكن الطالب من التسجيل والالتحاق بالعام الدراسي الجديد مع أقرانه.

طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

سهلت وزارة التربية الوطنية على أولياء الأمور عمليه تسجيل المرحلة الابتدائية وذلك من خلال إطلاق منصة فضاء أولياء التلاميذ، كما أكدت الوزارة على ضرورة اتباع الخطوات الصحيحة حتى يتمكن ولي الأمر من تسجيل طفلة بنجاح، وتتلخص الخطوات في الآتي:

التوجه إلى موقع فضاء الأولياء الرسمي على الإنترنت.

الرسمي على الإنترنت. إنشاء حساب جديد إذا كان هذا الطفل الأول لولي الأمر وذلك من خلال إدراج البيانات الشخصية منها البريد الإلكتروني والاسم بالكامل ورقم الهاتف وكلمة المرور.

إدخال بيانات الطفل الذي يرغب والده في تسجيله بدقة.

إرفاق نسخة إلكترونية من الأوراق والمستندات التي يحتاج إليها الطفل وأهمها شهادة الميلاد وشهادة الإقامة حتى يتم التأكد من صحة البيانات المدرجة.

التحديد على المدرسة التي يرغب ولي الأمر تسجيل طفله فيها.

تأكيد التسجيل أخيرا ثم الانتظار حتى تصل إليه رسالة عبر بريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تؤكد على استجابة الطلب.

شروط الالتحاق بالمرحلة التحضيرية

أكدت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أنه ينبغي مراعاة العديد من الضوابط والمعايير التي حددتها حتى يتمكن ولي الأمر من تسجيل ابنه للالتحاق بالمرحلة التحضيرية بنجاح، وجاءت أبرز الشروط التي أعلنت عنها الوزارة في الآتي: