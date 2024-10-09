بالخطوات تعرف على طريقة تجديد البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر من مكتب البريد الجزائري

تعتبر البطاقة الذهبية في الجزائر من أهم الوسائل الإلكترونية للدفع التي توفر العديد من التسهيلات في المعاملات المالية عبر شبكات الانترنت و سحب وإيداع الأموال من خلال الصراف الآلي بالإضافة إلى سداد الرسوم التي تخص المعاملات الحكومية طوال اليوم، لذلك ينبغي ضمان استمرارية الخدمة تجديد البطاقة الذهبية والتي تنتهي صلاحيتها بعد مرور ثلاث سنوات من استخراجها، حيث يتم استخراج البطاقة من البريد الإلكتروني مع ضرورة الحفاظ على الحساب البنكي النشط وتوفير جميع المستندات اللازمة ومن أبرزها إثبات الهوية حتى يتم المتقدم من الحصول على الخدمه.

طريقة تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر

أكد البريد الجزائري أن البطاقة الذهبية تنتهي صلاحيتها في التاريخ المدون عليها واستمر استخدامها حتى نهاية الشهر بالإضافة إلى أن التجديد يتم تلقائيا باستخدام الرقم السري القديم، أما عن الطريقة التي يتم بها تجديد البطاقة الذهبية يدويا فهي بسيطة ولا يوجد بها أي تعقيدات ويمكن تنفيذها بسهولة من خلال توفير بطاقة تعريف نشطة دون أن على تفاصيل التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع البريد الجزائري على الإنترنت.

الجزائري على الإنترنت. الانتقال إلى الصفحة الخدمات الإلكترونية.

التحديد على تجديد البطاقة الذهبية.

إضافه جميع البيانات اللازمة للإمام الخدمة من خلال تعبئة النموذج الإلكترونية.

الضغط على خيار ارسال الطلب في النهاية.

تصل إلى المتقدم الرسائل نصية تفيد بنجاح التجديد.

اذهب في النهاية إلى أقرب فرع بريد لاستلام البطاقة فور إشعار المستفيد باصدارها.

طريقة طلب البطاقة الذهبية من الهاتف

يتم استخراج البطاقة الذهبية من خلال تطبيق البريد الجزائري وذلك بتحميله من خلال متجر التطبيقات حيث تظهر أمام المستخدم مجموعة من الخدمات، يتم التحديد على البطاقة الذهبية، بعد ذلك يتم اختيار تحميل الاستمارة حيث تظهر بصيغة pdf ينبغي طباعتها وملء البيانات الشخصية للمتقدم، ثم توجه بعد ذلك إلى أقرب فرع بريد للحصول على الرقم السري الذي يخص البطاقة، بعد إتمام إجراءات طلب البطاقة يتم التوجه مرة أخرى إلى موقع البريد وتسجيل الدخول، ثم إضافة رقم الحساب ورقم السري للبطاقة وايضا رقم الهاتف واختيار البطاقة أما تسلم البطاقة العادية بعد الشهر أو أكثر أو البطاقة الممتازة التي يتم تسلمها بعد 5 أيام فقط برسوم تبلغ 1,200 درهم.