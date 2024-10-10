أحدث المستجدات حول DV Lottery: موعد التسجيل وشروط التقديم في اللوتري الأمريكي

يعتبر موضوع الهجرة العشوائية إلى أمريكا من الأمور التي تسجل اهتمام كبير خصوصا من قبل الراغبين في المشاركة في البرنامج، حيث يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة تفاصيل كيفية التقديم في اللوتري الأمريكي للحصول على فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة، كما يسأل الكثيرون عن الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية، الذي يمكنهم من خلاله التقديم في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، وذلك في ظل بدء التسجيل للقرعة الأمريكية للعام 2025-2026 الذي انطلق اعتبار من يوم الجمعة 4 أكتوبر.

آخر موعد لتقديم طلبات الهجرة العشوائية إلى أمريكا DV Lottery

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في التقدم لقرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة لعام 2025 أن يقوموا بذلك من خلال الموقع الرسمي للقرعة، وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل.

من المقرر أن تستمر فترة التسجيل للقرعة الأمريكية 2025-2026 لمدة شهر.

وستنتهي عملية التسجيل في القرعة الأمريكية لعام 2025 في 7 نوفمبر 2024 الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

موقع تسجيل قرعة أمريكا 2025-2026

للتسجيل في الهجرة العشوائية إلى أمريكا، يمكنكم الانضمام إلى لوتري 2025 ومعرفة الشروط والتفاصيل ذات العلاقة عبر الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية.

يمكنكم زيارة الموقع للحصول على كافة المعلومات اللازمة من خلال الرابط التالي “هنا“.

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي

إليكم أهم المتطلبات اللازمة في اللوتري الأمريكي كما يلي:

يجب أن تكون من الدول التي تمتلك المؤهلات اللازمة للمشاركة في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

مثل: مصر، المغرب، الكويت، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، قطر، والسعودية.

لا توجد متطلبات للسن الأدنى للتقديم في برنامج الهجرة العشوائية.

يشترط أن يمتلك المتقدم شهادة الثانوية العامة أو أن يكون لديه خبرة عملية.

يجب أن تجرى عملية التسجيل عبر الإنترنت من خلال برنامج DV.

يجب السعي إلى الهجرة إلى أمريكا بطريقة قانونية بدلا من القيام بذلك بشكل عشوائي.

إرشادات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية

إليكم أبرز الإرشادات للتسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا كما يلي: