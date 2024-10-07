“فرصة العمر جتلك”.. كيفية التقديم في اللوترى الأمريكي 2024 الهجرة العشوائية لامريكا

بعد فتح باب التقديم في اللوترى الأمريكي، بدأ العديد من الأشخاص يقوم بالبحث عن طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا، حيث إنها توفر فرصة كبيرة لجميع المقبولين في هذه القرعة، نظرًا لكم المزايا التي يحصلون عليها في حالة قبولهم، ناهيك عن أن قرعة الهجرة العشوائية تضمن نحو 55000 تأشيرة بالاختيار العشوائي لجميع المتقدمين في الدول العربية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى نهاية التقديم في اللوترى الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فتح باب التقديم في اللوترى الأمريكي أو الهجرة العشوائية، وذلك بداية يوم 2 من شهر أكتوبر، في أن التسجيل في القرعة يستمر إلى يوم 5 من شهر نوفمبر 2024، حتى أن سيتم الإعلان عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية في شهر مايو المقبل 2024، بحيث يتمكن كافة المتقدمين حينها من الاستعلام عن ما إذا تم قبولهم أم لا.

كيفية التقديم في اللوترى الأمريكي 2024

وجاءت أبرز خطوات التقديم في اللوترى الأمريكي أو الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 التي تستقطب العديد من الدول التي عليها رأسها دولة مصر، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-